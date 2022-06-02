Прохожий заступился за женщину и попал под уголовную статью

Полиция выяснила, как 35-летний мужчина оказался в больнице Пудожа с травмой головы. Мужчина рассказал, что споткнулся на улице, но его слова не подтвердились.

Оказалось, что пудожанин бурно выяснял отношения со своей сожительницей на улице. Мимо шел 32-летний знакомый пары. Мужчина решил вмешаться в конфликт. По версии карельских полицейских, он подошел к ругающимся и со всей силы оттолкнул мужчину. Тот упал и ударился головой об асфальт. Конфликт сошел на нет, и все разошлись. Через какое-то время пудожанин почувствовал себя плохо, вызвал скорую и очутился в больнице. Была назначена экспертиза, которая подтвердила, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

Полиция завела уголовное дело по статье о «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». 32-летний фигурант сознался. Он находится под подпиской о невыезде. (фото pexels.com, Pixabay)