09 декабря 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 9 декабря
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 9 декабря, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -3, -5°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -3, -8°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-8, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже -4-5, ясно.
В Сортавале 0-2, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото novoaltaysk.online