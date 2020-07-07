Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 7 июля

Сегодня, 7 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +21+23.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +18+23.

В Костомукше до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +21, преимущественно ясно.

В Сортавале до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.