04 июля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 4 июля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 4 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха +20+22.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха +17+22.
В Костомукше до +17, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +21, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +18, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.