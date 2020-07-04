04 июля 2020, 09:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 4 июля

Подробности от Карельского гидрометцентра

Сегодня, 4 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха +20+22.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха +17+22.

В Костомукше до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +21, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.

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