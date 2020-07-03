Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 3 июля

Сегодня, 3 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +21+23.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +18+23.

В Костомукше до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +20, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.