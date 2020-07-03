03 июля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 3 июля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 3 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +21+23.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +18+23.
В Костомукше до +16, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +18, переменная облачность, дождь.
В Сортавале до +20, переменная облачность, дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.