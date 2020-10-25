25 октября 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 25 октября
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 25 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0,+5°С, на севере местами до -2°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-2, пасмурно, небольшой снег.
В Сегеже 0+2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.
В Сортавале +2+5, ясно.
Сохранится повышенная геомагнитная активность. Фото goodfon.ru