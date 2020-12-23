Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 декабря

Сегодня, 23 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С в течение суток. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах сложное отложение, днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -5°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-2, пасмурно, снег.

В Сегеже 0-2, пасмурно, снег.

В Сортавале 0+2, пасмурно, снег, вечером сильный.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото mycdn.me