23 декабря 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 декабря
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 23 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С в течение суток. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. Умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах сложное отложение, днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -5°С в течение суток.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-2, пасмурно, снег.
В Сегеже 0-2, пасмурно, снег.
В Сортавале 0+2, пасмурно, снег, вечером сильный.
Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото mycdn.me