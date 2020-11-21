Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха 0, +5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до -6, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже 0-3, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -2+2, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото n71.ru