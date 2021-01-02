Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 января

Завтра, 2 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0,-2°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. На большей части территории – осадки в виде мокрого снега, снега, местами сильные. По южным и центральным районам налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1, -4°С, на севере местами до -9°С..

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-3, пасмурно, снег.

В Сегеже -1-2, пасмурно, снег.

В Сортавале 0+1, пасмурно, мокрый снег.

Геомагнитная обстановка без существенных изменений.

Фото meteovesti.ru