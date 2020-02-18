18 февраля 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 февраля

Подробности от Карельского гидрометцентра

Сегодня, 18 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный порывистый, сильный. Температура воздуха +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный порывистый, сильный. Температура воздуха 0+5.

В Костомукше +1+2, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже +2, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +3+5, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.

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погода
зима
Дождь
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мокрый снег