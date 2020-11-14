Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +1,+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха 0,+5°С.

По данным Гидрометцентра России, в Костомукше 0+2, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.

В Сегеже +2, переменная облачность, снег с дождем.

В Сортавале +3, преимущественно ясно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.