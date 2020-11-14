14 ноября 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 ноября
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 14 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +1,+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха 0,+5°С.
По данным Гидрометцентра России, в Костомукше 0+2, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.
В Сегеже +2, переменная облачность, снег с дождем.
В Сортавале +3, преимущественно ясно, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.