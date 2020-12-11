Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 11 декабря

Сегодня, 11 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха -3, -5°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, местами по южным районам небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -3, -8°С, на юге местами до 0°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-8, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -5-8, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1-3, переменная облачность, небольшой снег.

Сохранится крайне высокая геомагнитная активность. Фото today.kz