Прогноз погоды в Карелии на 28 января

Сегодня, 28 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха -2,-4°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Местами налипание мокрого снега. Утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха -2, -7°С, на севере -10 -15°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-9, пасмурно, снег.

В Сегеже -3-5, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале 0-2, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mtdata.ru