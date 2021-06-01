Профсоюзы потребовали открыть Финляндию для туристов

Финляндия открыта для жителей Исландии, всем остальным для въезда в страну нужна веская причина. Ограничения действуют до 15 июня.

Между тем, как считают в Профсоюзе работников сферы обслуживания PAM, Ассоциации работодателей сферы обслуживания и Профсоюзе работников авиационной отрасли, Финляндия может потерять второй летний сезон, что приведет к необратимой потере доли на международном туристическом рынке. Организации призвали власти облегчить въезд в Суоми. Об этом пишет Yle.fi. Профсоюзы и работодатели выступают за открытие Финляндии для внешнего туризма так же, как открывают другие европейские государства.

В организациях считают, что иностранным гостям для въезда должно быть достаточно одного отрицательного теста на COVID-19 или первой дозы вакцины. (фото spbdnevnik.ru)