Житель Финляндии сделал бизнес, сдавая напрокат старые «Жигули»

Во дворе небольшого склада в финском городе Вантаа работает необычный пункт автопроката, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Все десять старых советских «Жигулей», которые здесь расположились, принадлежит предприимчивому финну Ханну Лаурикайнену.

"Моя любовь к советскому автопрому началась с "Лады Нива". Это шикарный вездеход. Всегда мечтал купить ее себе. А потом подумал, я ведь не один такой? Бизнес-план был у меня в голове. Даже когда я работал на правительство",

— рассказывает Лаурикайнен.

Четыре года Ханн отработал в европравительстве в Брюсселе. Но из-за коронавируса попал под сокращение. Тут-то и пришла идея сделать крутой вираж: вернуться домой и купить несколько «Жигулей». Это Ханн называет лучшим решением в своей жизни.

Конечно, клиентам приходится объяснять, что машина хоть и надежная, но старая. Быстро ездить не будет. Но, впрочем, к Ханну чаще приходят истинные ценители советского автопрома, для которых «Жигули» не просто средство передвижения, а своего рода машина времени.

В 80-е «Лада» была по-настоящему народным автомобилем и у финнов. В год регистрировали 10 тысяч машин. Времена прошли, теперь их почти не осталось. Ханну пришлось искать русскую классику на авторынках Прибалтики.

"Я рассматривал вариант приобретения автомобиля в России, но из-за ограничений коронавируса приобрести их в России не получилось",

— объясняет хозяин гаража.

У финского любителя «Жигулей» и у автолюбителя из России много общего: ремонт делают самостоятельно, в гаражах. А машинам часто дают ласковые имена. Вот и Ханн каждой машине дал прозвище. Черную "шестерку" назвал «Министр». Тройку — «Глаз-бусинка». // Фото: скриншот видео