Профицитный бюджет Парфенчиков предложил превратить в дефицитный

Текст и фото: Антонина Кябелева

15 февраля состоялось заседание парламентского комитета по бюджету и налогам, на котором депутаты рассмотрели законодательную инициативу главы РК Артура Парфенчикова по изменению бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Мы остановимся только на изменениях, которые касаются бюджета нынешнего года.

Первая принципиальная новость: в ближайшее время бюджет Карелии на 2022 год из профицитного превратится в дефицитный. Нет сомнений, что инициативу карельского губернатора депутаты поддержат на февральской сессии Законодательного Собрания РК.

Что изменится в основных параметрах бюджета? Если на сегодня доходная часть бюджета определена на уровне 71,2 миллиарда рублей, то в поступившем от главы РК законопроекте она незначительно увеличена – до 72,1 миллиарда рублей. А вот расходы вырастут сразу на 7,5 миллиарда рублей и составят 77,6 миллиарда рублей. Сейчас они утверждены на уровне 70,1 миллиарда рублей.

Таким образом, нынешний бюджет с профицитом в районе 1 миллиарда рублей должен превратиться в свою противоположность с внушительным дефицитом в 5,5 миллиарда рублей.

На заседании комитета депутаты поинтересовались у министра финансов Карелии Елены Антошиной, что же приключилось с бюджетом, который так быстро обрастает дефицитом?

Антошина отметила, что в 2021 году удалось сократить государственный долг Карелии на 4 миллиарда рублей. На начало 2022 года долг Карелии составил 19,8 миллиарда рублей. Его удельный вес в собственных налоговых и неналоговых поступлениях составляет 49,6 процента. Именно это обстоятельство, то есть снижение удельного веса государственного долга в структуре собственных доходов, позволило Карелии нарастить дефицит бюджета. Раньше этого не разрешал минфин России. Антошина объяснила, что в период принятия бюджета на 2022 год еще не было итоговых данных по динамике госдолга за 2021 год.

«Эта измененная ситуация нам позволяет в рамках бюджетных правил внести поправки в бюджет Республики Карелии и предусмотреть дефицитный бюджет»,

- сказала Антошина.

Другими словами, необходимость принятия профицитного бюджета для Карелии было своеобразным «наказанием» за огромный накопленный долг, который раньше составлял больше половины собственных доходов. В этой ситуации комплименты в адрес республиканской власти, которая наконец-то добилась принятия профицитного бюджета, выглядят сомнительно. Во всяком случае, применительно к Карелии это говорит не об оздоровлении экономики республики, а о высоком госдолге.

Но, возможно, нам удалось снизить госдолг? Увы.

Судя по официальной информации минфина Карелии, на 1 октября 2020 года госдолг равнялся 18,5 миллиарда рублей, то есть был на 900 миллионов рублей ниже нынешнего уровня.

Секрет в том, что в объеме собственных доходов в 2020 году он составлял 59%, что накладывало ограничения на принятия дефицитного бюджета.

На что же планируется потратить дополнительные средства, которые возникли благодаря появившимся «дефицитным» возможностям?

Укрепление материально-технической базы госучреждений Карелии потребует 443,4 миллиона рублей, из которых 32,4 миллиона планируется направить на создание многофункционального центра в Петрозаводске в микрорайоне Древлянка, а 52 миллиона рублей - на покупку пожарных машин. На меры социальной поддержки семей с детьми предусмотрено дополнительно 416,6 миллиона рублей, на компенсацию по оплате жилищно-коммунальным услуг ветеранам труда и единовременную денежную выплату добавлено 301,6 миллиона рублей.

Предусмотрен резерв в 33 миллиона рублей на единовременную выплату «детям войны», которую они должны получить накануне Дня Победы. В Карелии в прошлом году «детям войны» выдали по 1 тысяче рублей.

Не забыли и о предпринимателях. Более 1 миллиарда рублей добавлено на предоставление государственной помощи бизнесу на возмещение недополученных доходов. Правда, в этой сумме значительные средства предусмотрены государственным предприятиям и различным карельским фондам.

Так, Кондопожскому ДРСУ планируется выделить субсидию 126 миллионов рублей, ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» добавят 600 тысяч рублей, государственным предприятиям «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис» возместят затраты на перевозку пассажиров в сумме 41,2 миллиона рублей, фонд развития промышленности РК дополнительно может рассчитывать на 1,4 миллиона рублей, а фонду венчурных инвестиций РК «подкинут» сразу 18 миллионов рублей. К тому же ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» на приобретение автобусов планируется выделить 60 миллионов рублей.

Артур Парфенчиков не обошел вниманием, а точнее деньгами, и скандально известный Центр привлечения иностранных инвестиций РК. Центр был создан в 2022 году. Его возглавил бывший выпускник петрозаводского лицея № 17 Алексей Раумо, имеющий двойное гражданство и дружеские отношения с карельским губернатором.

В начале года на нужды центра было выделено 1,5 миллиона рублей. Теперь предполагается добавить еще 4, 980 миллиона рублей.

Сомнения депутата Эмилии Слабуновой вызвало выделение 30 миллионов рублей на ассоциацию муниципальных образований Карелии. Глава миннаца РК Сергей Киселев объяснил, что деньги пойдут на проект «Лидеры Карелии», развитие проекта «Муниципальная школа», на организацию форума территориального общественного самоуправления, на проведение конкурсов и праздников.

На мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией предложено выделить дополнительно почти 92 миллиона рублей, которые предполагается истратить на ремонт медицинского оборудования, приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение кислородом медицинских учреждений.

Значительные средства в сумме 802 миллиона рублей запланированы на реализацию инфраструктурного проекта в Петрозаводске, связанного с модернизацией инженерных систем в районе Октябрьского проспекта.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов подтвердил, что деньги пойдут на реконструкцию сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения микрорайона Октябрьский.

Члены комитета по бюджету и налогам в целом поддержали инициативу губернатора. К теме изменения бюджета депутаты вернуться на заседании ЗС РК, которое запланировано на 17 февраля.