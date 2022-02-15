В Карелии для инновационных технологий удвоят финансирование

Кроме удвоенного финансирования компаниям, занимающимся инновационными технологиями, окажут консультационную поддержку в сопровождении и помогут вести проекты. Работу возложат на Центр по развитию инноваций. Структуру создадут специально для развития этого сегмента экономики.

Такую задачу поставил Артур Парфенчиков перед министром экономического развития Олегом Ермолаевым. Решение глава региона принял после знакомства с проектами малых инновационных предприятий ПетрГУ. Они были реализованы при поддержке Фонда венчурных инвестиций. Планируется, что к концу июня государственные службы подготовят финансово-организационный план на 2023 год, чтобы заложить необходимые средства в бюджет.

Руководитель регионального Минэкономразвития считает, что такой шаг позволит привлечь в республику до 70 млн. рублей, а за счет услуг Центр уже в следующем году сможет перейти на самоокупаемость. Напомним, что в республике в 2021 году на финансирование инновационных проектов было выделено порядка 40 млн рублей, на текущий год запланировано 37 млн, еще 15 млн рублей уже заложено в бюджет дополнительно. Фото: gov.karelia.ru