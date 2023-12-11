Профессию блогера в России собираются оформить официально

Госдума РФ готова создать законодательные решения, чтобы урегулировать блогосферу. Деятельность блогеров должна получить собственный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Об этом агентству «Прайм» заявил вице-спикер парламента Петр Толстой.

- Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД, важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо,

- сказал он.

Толстой добавил, что большинство депутатов готовы принять соответствующие законодательные решения.

Он подчеркнул, что сейчас аудитория ряда блогеров превышает аудиторию традиционных СМИ, однако их деятельность не регулируется законом. // фото: freepik.com