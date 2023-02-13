Проехавший на красный свет «Митсубиши» снес женщину на Древлянке

Сегодня утром на Древлянке жестко сбили женщину. Все случилось на Лососинском шоссе в районе дома №38 на регулируемом пешеходном переходе около 09:27.

Два автомобиля остановились перед пешеходным светофором, проезжую часть начала переходить женщина. В этот момент по шоссе ехал «Митсубиши Лансер». Произошло столкновение. Автонаезд запечатлела камера CityLink.

По сообщению Госавинспекции Петрозаводска, 37-летний водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора. На его капоте оказалась 69-летняя женщина. Пешеход получила травмы. // фото скриншот