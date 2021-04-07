Продукты продолжают дорожать в России

В России на неделе с 30 марта по 5 апреля продолжили дорожать продукты. Данные о росте цен приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат.

За неделю морковь подорожала на 2,8%, картофель - на 2,5%, белокочанная капуста - на 2,0%, лук - на 1,5%. При этом помидоры подешевели на 2,2%, огурцы - на 2,0%.

Также выросли цены на маргарин (0,6%), баранину, печенье (0,5%), говядину, шоколадные конфеты (0,4%), колбасу, сосиски, сардельки, молоко (0,2%). Водка подорожала на 0,1%.

Куриные яйца выросли за неделю в цене на 2,1%, мясо курицы - на 0,4%. Цены на сахар и подсолнечное масло выросли на 0,5%, сообщили в статистическом ведомстве. Фото vipdis.ru