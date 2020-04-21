Продуктовые наборы раздали нуждающимся в Петрозаводске

Руководство и сотрудники администрации карельской столицы оказывают помощь Совету ветеранов центрального района, доставляющему в условиях режима самоизоляции продукты пенсионерам и нуждающимся семьям с детьми.

По информации пресс-центра городской мэрии, члены Совета ветеранов центрального округа Петрозаводска собрали информацию о наиболее нуждающихся гражданах старше 70 лет, а также семьях с детьми. Совместно с администрацией карельской столицы были приобретены продуктовые наборы.

Специалисты мэрии и члены Совета ветеранов доставили их горожанам с соблюдением всех мер предосторожности: пакеты развозились на автомобиле, маски и перчатки менялись при вручении пакета каждому ветерану.

Такая помощь позволит пожилым людям не покидать своих квартир и не выходить в магазин в условиях развития новой коронавирусной инфекции.