Продажи новых легковых авто в России в сентябре упали на 6,2 процента

Лидером рынка остаётся Lada, среди иностранных марок первенствует Haval

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По данным агентства «Автостат», в сентябре 2026 года россияне приобрели 115,1 тысячи новых легковых автомобилей, сообщает Авто Mail. Это на 6,2 ппоцента меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В сравнении с августом, когда было продано 114,3 тысячи машин, результат оказался чуть выше, однако до лучшего показателя текущего года, установленного в июле (122,1 тысячи), не дотянули ровно 7 тысяч автомобилей.

Первое место на отечественном рынке с большим отрывом удержала Lada – на её долю пришлось 24,67 процента общего объёма, что в штуках составляет 28,4 тысячи проданных машин.

Среди зарубежных брендов вновь первенствовал Haval с результатом 13,4 тысячи единиц. Третью позицию занял отечественный Tenet (12,4 тысячи), от которого заметно отстали китайские Geely и Changan (6,3 тысячи и 6,1 тысячи соответственно). В топ-10 также вошли Belgee, Mazda, Toyota, Jetour и Jeland.

Четыре бренда из списка показали отрицательную динамику. Сильнее всего продажи упали у Belgee (-41,8%) и Geely (-35,7%).

За девять месяцев 2026 года в России продано 960,1 тысячи новых легковых автомобилей – на 7,2% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года.