31 марта 2023, 16:25
Маркет

Продажи новых автомобилей продолжают восстанавливаться

По итогам февраля продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области превысили уровень в 3,7 тысяч машин, подсчитали эксперты блока автобизнеса банка «Открытие»
Фото: freepik.com

В целом с начала года в городе и области продано свыше 6,6 тысяч новых автомобилей. Это на 28% больше уровня продаж января нынешнего года.

Как следует из статистики регистраций от компании «Автомаркетолог», прежний лидер по количеству продаж – корейская марка KIA – окончательно покинула тройку лидеров. И в Санкт-Петербурге, и в Ленобласти по итогам февраля она заняла четвертое место с результатом 239 и 50 автомашин, соответственно. На первом же месте в рейтинге продаж закрепился концерн АвтоВАЗ. В Петербурге в феврале было продано 642 автомашины бренда LADA, в Ленобласти – 201. На втором месте в обоих регионах оказалась китайская марка Chery – с результатом 453 и 104 автомашины, соответственно. Третье место удерживает китайский Haval – в Петербурге в феврале были проданы 433 новые машины этой марки, тогда как в Ленобласти – 85.

В целом по сравнению с январем продажи новых авто в Санкт-Петербурге и Ленобласти выросли на 28%, достигнув отметки в 3720 машин. А топ-20 марок по количеству проданных с начала года автомашин в обоих регионах выглядит следующим образом:

LADA

843 шт.

Changan

45 шт.

Chery

557 шт.

Mitsubishi

43 шт.

Haval

518 шт.

UAZ

38 шт.

Kia

289 шт.

Škoda

31 шт.

Geely

267 шт.

Mercedes-Benz

29 шт.

Exeed

258 шт.

Volkswagen

28 шт.

Omoda

196 шт.

Renault

23 шт.

Hyundai

151 шт.

Audi

21 шт.

BMW

77 шт.

Subaru

21 шт.

Toyota

67 шт.

Mazda

20 шт.


Несмотря на продолжающийся рост доли отечественных автомобилей в продажах новых автомобилей в Северо-Западном Федеральном округе  (с 29% по итогам января до 32% по итогам февраля 2023 года), концентрация авторынка в пользу новых отечественных автомобилей начала замедляться как в Санкт-Петербурге, так и на Северо-Западе в целом, считает Даниил Макаршин, руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

 

«Выдачи по госпрограмме льготного автокредитования в начале года являлись существенным фактором поддержки покупательского спроса, - отмечает Даниил Макаршин. – Причем серьезнее всего они влияли на продажи новых автомобилей именно отечественного производства. Однако средства госпрограммы на сегодняшний момент подходят к концу. И, несмотря на частичное перераспределение субсидии в пользу машин на ДВС, без дофинансирования госпрограммы авторынок замедлит свое восстановление, и мы будем наблюдать перераспределение спроса в сторону китайских брендов и подержанных авто корейских и европейских марок».

 

Обсудить
Метки: 
Банк Открытие
Открытие Авто
новые авто