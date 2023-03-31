Продажи новых автомобилей продолжают восстанавливаться

В целом с начала года в городе и области продано свыше 6,6 тысяч новых автомобилей. Это на 28% больше уровня продаж января нынешнего года.

Как следует из статистики регистраций от компании «Автомаркетолог», прежний лидер по количеству продаж – корейская марка KIA – окончательно покинула тройку лидеров. И в Санкт-Петербурге, и в Ленобласти по итогам февраля она заняла четвертое место с результатом 239 и 50 автомашин, соответственно. На первом же месте в рейтинге продаж закрепился концерн АвтоВАЗ. В Петербурге в феврале было продано 642 автомашины бренда LADA, в Ленобласти – 201. На втором месте в обоих регионах оказалась китайская марка Chery – с результатом 453 и 104 автомашины, соответственно. Третье место удерживает китайский Haval – в Петербурге в феврале были проданы 433 новые машины этой марки, тогда как в Ленобласти – 85.

В целом по сравнению с январем продажи новых авто в Санкт-Петербурге и Ленобласти выросли на 28%, достигнув отметки в 3720 машин. А топ-20 марок по количеству проданных с начала года автомашин в обоих регионах выглядит следующим образом:

LADA 843 шт. Changan 45 шт. Chery 557 шт. Mitsubishi 43 шт. Haval 518 шт. UAZ 38 шт. Kia 289 шт. Škoda 31 шт. Geely 267 шт. Mercedes-Benz 29 шт. Exeed 258 шт. Volkswagen 28 шт. Omoda 196 шт. Renault 23 шт. Hyundai 151 шт. Audi 21 шт. BMW 77 шт. Subaru 21 шт. Toyota 67 шт. Mazda 20 шт.



Несмотря на продолжающийся рост доли отечественных автомобилей в продажах новых автомобилей в Северо-Западном Федеральном округе (с 29% по итогам января до 32% по итогам февраля 2023 года), концентрация авторынка в пользу новых отечественных автомобилей начала замедляться как в Санкт-Петербурге, так и на Северо-Западе в целом, считает Даниил Макаршин, руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Выдачи по госпрограмме льготного автокредитования в начале года являлись существенным фактором поддержки покупательского спроса, - отмечает Даниил Макаршин. – Причем серьезнее всего они влияли на продажи новых автомобилей именно отечественного производства. Однако средства госпрограммы на сегодняшний момент подходят к концу. И, несмотря на частичное перераспределение субсидии в пользу машин на ДВС, без дофинансирования госпрограммы авторынок замедлит свое восстановление, и мы будем наблюдать перераспределение спроса в сторону китайских брендов и подержанных авто корейских и европейских марок».