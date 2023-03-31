Продажи новых автомобилей продолжают восстанавливаться
В целом с начала года в городе и области продано свыше 6,6 тысяч новых автомобилей. Это на 28% больше уровня продаж января нынешнего года.
Как следует из статистики регистраций от компании «Автомаркетолог», прежний лидер по количеству продаж – корейская марка KIA – окончательно покинула тройку лидеров. И в Санкт-Петербурге, и в Ленобласти по итогам февраля она заняла четвертое место с результатом 239 и 50 автомашин, соответственно. На первом же месте в рейтинге продаж закрепился концерн АвтоВАЗ. В Петербурге в феврале было продано 642 автомашины бренда LADA, в Ленобласти – 201. На втором месте в обоих регионах оказалась китайская марка Chery – с результатом 453 и 104 автомашины, соответственно. Третье место удерживает китайский Haval – в Петербурге в феврале были проданы 433 новые машины этой марки, тогда как в Ленобласти – 85.
В целом по сравнению с январем продажи новых авто в Санкт-Петербурге и Ленобласти выросли на 28%, достигнув отметки в 3720 машин. А топ-20 марок по количеству проданных с начала года автомашин в обоих регионах выглядит следующим образом:
|
LADA
|
843 шт.
|
Changan
|
45 шт.
|
Chery
|
557 шт.
|
Mitsubishi
|
43 шт.
|
Haval
|
518 шт.
|
UAZ
|
38 шт.
|
Kia
|
289 шт.
|
Škoda
|
31 шт.
|
Geely
|
267 шт.
|
Mercedes-Benz
|
29 шт.
|
Exeed
|
258 шт.
|
Volkswagen
|
28 шт.
|
Omoda
|
196 шт.
|
Renault
|
23 шт.
|
Hyundai
|
151 шт.
|
Audi
|
21 шт.
|
BMW
|
77 шт.
|
Subaru
|
21 шт.
|
Toyota
|
67 шт.
|
Mazda
|
20 шт.
Несмотря на продолжающийся рост доли отечественных автомобилей в продажах новых автомобилей в Северо-Западном Федеральном округе (с 29% по итогам января до 32% по итогам февраля 2023 года), концентрация авторынка в пользу новых отечественных автомобилей начала замедляться как в Санкт-Петербурге, так и на Северо-Западе в целом, считает Даниил Макаршин, руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
«Выдачи по госпрограмме льготного автокредитования в начале года являлись существенным фактором поддержки покупательского спроса, - отмечает Даниил Макаршин. – Причем серьезнее всего они влияли на продажи новых автомобилей именно отечественного производства. Однако средства госпрограммы на сегодняшний момент подходят к концу. И, несмотря на частичное перераспределение субсидии в пользу машин на ДВС, без дофинансирования госпрограммы авторынок замедлит свое восстановление, и мы будем наблюдать перераспределение спроса в сторону китайских брендов и подержанных авто корейских и европейских марок».