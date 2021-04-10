10 апреля 2021, 15:41
Происшествия

Пробка в Повенце начала рассасываться

Транспорт на переправе через Беломорско-Балтийский канал начали пропускать

Транспортный коллапс, внезапно случившийся в Медвежьегорском районе Карелии, кажется счастливо разрешается, сообщает корреспондент портала «Петрозаводск» говорит» из Повенца.

Первые машины со стороны Пудожа пропустили, началось движение и от Медвежьегорска. На видео хорошо видно отвратительное состояние объездной дороги, построенной на время ремонта.

Можно сделать вывод, что перекрытие движения было связано именно с ее восстановлением. Ранее в сети публиковалось видео грузовика севшего в жидкую грязь по самые оси.

По сообщению нашего корреспондента, длина пробки на восточном берегу канала в момент проезда составляла порядка двух километров.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о создавшейся сегодня на трассе А-119 Вологда-Медвежьегорск ситуации.

Фото и видео «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Карелия
А-119 «Вологда-Медвежьегорск»
Вологда-Медвежьегорск
Повенец
Пудож
Беломорско-Балтийский канал
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