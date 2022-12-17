17 декабря 2022, 09:00
Приятная зимняя погода ждет сегодня жителей Карелии
Легкий мороз прогнозируется в республике на 17 декабря
Сегодня, 17 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7,- 9°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5, -10°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-12, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже -7-13, переменная облачность, возможен небольшой снег.
В Сортавале -6-12, пасмурно, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»