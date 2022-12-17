Приятная зимняя погода ждет сегодня жителей Карелии

Сегодня, 17 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7,- 9°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5, -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-12, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -7-13, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале -6-12, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»