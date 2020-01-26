26 января 2020, 21:15
Погода

Пришло что-то похожее на зиму

Прогноз погоды на завтра, 27 января

Завтра по Карелии будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, северный, днем  восточный, юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью -12, -17, местами до -25, днем -8, -13, местами до -20.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег. На дорога гололедица. Ветер ночью северный, днем юго-восточный, слабый.

Температура воздуха ночью -14, -16, днем -8, -10 градусов.

 

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прогноз погоды на 27 января