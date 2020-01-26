26 января 2020, 21:15
Пришло что-то похожее на зиму
Прогноз погоды на завтра, 27 января
Завтра по Карелии будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, северный, днем восточный, юго-восточный, умеренный.
Температура воздуха ночью -12, -17, местами до -25, днем -8, -13, местами до -20.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег. На дорога гололедица. Ветер ночью северный, днем юго-восточный, слабый.
Температура воздуха ночью -14, -16, днем -8, -10 градусов.