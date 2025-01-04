Припаркованную около дома в Петрозаводске иномарку сожгли ночью

Ночью 4 января в Петрозаводске вспыхнул легковой автомобиль. Сообщение поступило в 01:12, сообщили в МЧС Карелии.

Skoda Rapid стояла около дома № 4 по улице Парфенова. На место ЧП выехали восемь пожарных на двух единицах техники. Пламя повредило кузов, моторный отсек, автобокс и передние шины.

Вероятно, автомобиль подожгли. Кто это сделал и зачем, предстоит выяснить. // фото: pixabay.com