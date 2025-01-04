Девятиклассница загадочно утонула в собственной ванне в Петербурге

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели 17-летней девушки в Невском районе Санкт-Петербурга. По предварительной версии, причиной смерти могло стать утопление в ванной в сочетании с отравлением неизвестным веществом. Окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы, сообщает «Фонтанка»,

Трагедия произошла 3 января. Вечером девочку в состоянии клинической смерти доставили в больницу имени Раухфуса. Несмотря на усилия медиков, пациентку спасти не удалось, и она скончалась в реанимации. Тело было направлено на экспертизу.

Следствие выяснило, что школьница проживала в однокомнатной квартире вместе с родителями и братом. Она вела замкнутый образ жизни, обучалась дистанционно по программе 9 класса и много времени проводила за компьютером.

Мать погибшей рассказала, что в день трагедии ушла в магазин около семи часов вечера, оставив детей дома. Спустя час ей позвонил сын и сообщил, что сестра отправилась в ванну, после чего он услышал странные хрипы. Молодой человек вытащил сестру из воды и пытался оказать ей помощь. Однако самостоятельно вызвать скорую ему не удалось — это сделала мать, дозвонившись до экстренных служб. Медики оперативно прибыли и доставили девушку в больницу.

Во время осмотра квартиры оперативники обнаружили в рюкзаке девочки два пакетика с порошкообразным веществом. В настоящее время эксперты проводят анализ содержимого, а следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела. // фото: unsplash.com