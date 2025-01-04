Пропавшую в новогоднюю ночь женщину разыскивают в Карелии

В Карелии волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают поиски 65-летней Ольги Вячеславовны Цыбиной, проживающей в Кондопоге. Женщина перестала выходить на связь 31 декабря 2024 года, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

По данным волонтеров, рост пропавшей составляет 158 сантиметров, телосложение плотное, волосы каштанового цвета, глаза карие. В день исчезновения она была одета в яркое красное пальто.

Организаторы поисков просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Цыбиной, немедленно обратиться по телефонам горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Волонтеры также напоминают, что любая информация может оказаться полезной для успешного завершения поисков. // фото: «ЛизаАлерт»/ВКонтакте