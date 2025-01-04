Внедорожник влетел в ограждение в Петрозаводске

В центре карельской столицы 3 января произошло ДТП, в результате которого внедорожник залетел на дорожное ограждение. Об этом сообщили в Telegram-канале «ДТП ПТЗ и Карелии».

Авария случилась около 20:00 в пятницу на улице Шотмана. По словам очевидцев, дорожное полотно было сильно заснежено, что могло стать одной из причин потери управления транспортным средством.

Судя по опубликованным фотографиям, водитель внедорожника не справился с управлением, и автомобиль врезался в отбойник. Не исключено, что перед столкновением машина задела еще одно транспортное средство.

На данный момент информация о пострадавших и точных обстоятельствах аварии уточняется. // фото: «ДТП ПТЗ и Карелии»/Telegram