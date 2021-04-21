Прибывающих из-за границы россиян обязали дважды сдавать ПЦР-тесты

Россия ужесточает санитарный контроль на границе. С сегодняшнего дня, 21 апреля, вступает в силу новое постановление главного государственного санитарного врача. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для россиян, прибывающих из-за рубежа, ввели двойные ПЦР-тесты на коронавирус. Дважды проходить исследование до 1 мая будут все путешественники, прилетающие из Турции и Танзании. После 1 мая мера распространится на туристов, возвращающих из всех остальных стран.

Сделать ПЦР-тест нужно будет в течение пяти дней с момента приезда в России. Интервал между двумя тестами должен составить не менее суток. Результаты двух тестов нужно будет загрузить на портал Госуслуг.

Также в аэропортах будет проводиться выборочная проверка иностранных граждан на коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в Россию сограждан сдавать тест на COVId-19 в течение трех дней, а также соблюдать карантин до получения отрицательного результата. Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. (фото imedclin.ru)