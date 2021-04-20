Врач назвал частые причины преждевременной смерти

Кардиолог Сергей Иванов рассказал о частых причинах преждевременной смерти. Слова врача приводит издание «Говорит Москва».

Как отметил специалист, повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека. В первую очередь речь идет о заболеваниях мозга, сердца и почек. «Это не всегда даже инсульты и инфаркты, на уровне сердца это развитие хронической сердечной недостаточности», - пояснил врач.

Также Иванов уточнил, что первая причина развития хронической сердечной недостаточности заключается в том, что это гипертоническая болезнь, поскольку происходят морфологические изменения в сердце, и дальше насосная функция сердца начинает страдать. «У гипертоника, который не лечится, развиваются почечные проблемы», - сказал врач.

Он отметил, что почки начинают работать хуже, что приводит к ряду проблем. «Говоря об инсульте, гипертония приводит к мелким поражениям - это раннее снижение умственных возможностей человека», - пояснил специалист.

Иванов также заявил, что повышенное артериальное давление ускоряет процесс возникновения атеросклероза в четыре раза. Он заключил, что если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте. Фото rbcdn.ru