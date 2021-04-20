За высадку детей-безбилетников из транспорта введены штрафы

Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для водителей и кондукторов общественного транспорта за высадку детей-безбилетников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон запрещает высаживать из всех видов транспорта детей младше 16 лет.

Нарушителей-водителей будут наказывать на пять тысяч рублей, должностных лиц - на 20-30 тысяч. Раньше подобный штраф составлял одну тысячу рублей. Также до пяти тысяч увеличена санкция за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами. Фото inivanteevka.ru