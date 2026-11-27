Банк подвел итоги трех кварталов, сохранив существенный запас по обязательным нормативам

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Активы банка за указанный период составили 808,6 млрд рублей, капитал – 119 млрд рублей.

В 2026 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности Уралсиба нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов – банку присвоены рейтинги высокого уровня от ключевых российских рейтинговых агентств: АКРА – А (RU) со стабильным прогнозом, НКР – A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» – ruА со стабильным прогнозом.

«БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.

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