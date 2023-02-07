При разборе Дома Захаровых сделали неожиданную находку

Разбирая Дом Захаровых в карельской столице, рабочие нашли нечто неожиданное. Оказалось, в здании-памятнике уцелели изразцовые печи, сообщили в Центре по государственной охране объектов культурного наследия РК.

Две голландские печи расположены на 1 и 2 этажах друг над другом. Их разобрали так, чтобы изразцы сохранить и использовать потом.

На обратной стороне плиток нашли клеймо немецкого производителя - Richard Blumenfeld * Velten bei Berlin * Chamotte.

Печи сложены из шамотного кирпича. К сожалению, использовать его в дальнейшем не получится.

Напомним, Дом Захаровых сначала отреставрируют, а потом перенесут в историческую часть Петрозаводска. // фото: Центр по госохране объектов культурного наследия РК/ВКонтакте