Преимущества современных решений для бизнеса представил Сбербанк

Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев принял участие в VIII Ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). На сессии «Цифровая реальность и будущее нефтегазовой отрасли» он рассказал о преимуществах современных платформенных решений для бизнеса.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Для достижения технологической независимости и решения задач цифровой трансформации компаниям помогут российские платформенные решения, которые полностью соответствуют регуляторным требованиям и сочетают в себе различные категории технологического ПО. Если посмотреть на то, что делают сегодня, например, нефтяники всего мира, можно увидеть, что они научились дружить в цифровой среде. Они договорились о платформенной основе для дальнейших разработок. Я считаю, всем отраслям надо перенять этот опыт. Если сейчас не воспользоваться платформенными принципами, потом будет поздно. Сбер прошёл большой путь с точки зрения создания платформенных решений и готов делиться своими инновационными разработками.

С одной стороны, сегодня можно и нужно переиспользовать базовые технологии, которые нет необходимости пересобирать, но с другой стороны, если мы хотим эти решения использовать на критически важных объектах, то весь технологический стек нужно раскатать до самого железа и убедиться, что мы его контролируем. И использование на этом уровне готовых платформенных (PaaS) и сервисных решений (SaaS) поможет всем».

PaaS-решения позволяют быстро и качественно создавать приложения и системы с нужным бизнесу функционалом, в том числе на замену решениям ушедших с рынка вендоров. Цифровая облачная платформа Platform V — образец такого подхода. Она позволяет импортозаместить зарубежное ПО при помощи готовых российских программных продуктов, входящих в российский реестр программного обеспечения, а за счёт использования современных архитектурных подходов (микросервисы, cloud-native) — получить заказчику ряд преимуществ.