Представлен график загруженности регистрационных подразделений ГИБДД

ГИБДД Карелии опубликовало график загруженности регистрационно-экзаменационных подразделений (МРЭО), где отмечены наиболее загруженные и наиболее свободные часы в течение рабочего дня.

Внимание граждан обращают на то, что в настоящее время записаться на прием в регистрационно-экзаменационное отделения возможно с помощью терминала электронной очереди, расположенного непосредственно в ведомстве. Талоны на получение услуги выделяются только на текущий день. Кроме этого, записаться на прием в Госавтоинспекцию возможно с использованием сайта Госуслуг.

Теперь при выборе времени посещения ведомства можно ориентироваться на график загруженности подразделения и учитывать специфику получаемой услуги. Так, например, для получения услуги по регистрации нового транспортного средства или перерегистрации транспортного средства на нового собственника, необходимо учитывать время для прохождения предрегистрационного осмотра.

Сотрудники МРЭО просят обращаться в ведомство строго по времени записи и с подготовленным документами, необходимыми для получения услуги. // Фото: 2gis.ru