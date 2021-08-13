Предполагаемую похитительницу денег с чужой карты разыскивает полиция

Девушку, которая возможно причастна к краже денег с банковской карты, пытается разыскать полиция.

МВД распространило запись с камеры наблюдения, на которой запечатлена разыскиваемая.

В кадре девушка с выбритым виском и татуировкой на правой руке. Всех, кто ее узнал, просят связаться с правоохранителями по телефонам: 8 911-434-1108, 8-921-016-92-87.