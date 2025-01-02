Православный календарь 2025 года

20 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

13 АПРЕЛЯ – Вход Господень в Иерусалим

29 МАЯ – Вознесение Господне

8 ИЮНЯ – День Святой Троицы. Пятидесятница

ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

7 ЯНВАРЯ – Рождество Христово

19 ЯНВАРЯ – Крещение Господне. Богоявление

15 ФЕВРАЛЯ – Сретение Господне

7 АПРЕЛЯ – Благовещение Пресвятой Богородицы

19 АВГУСТА – Преображение Господне

28 АВГУСТА – Успение Пресвятой Богородицы

21 СЕНТЯБРЯ – Рождество Пресвятой Богородицы

27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение Креста Господня

4 ДЕКАБРЯ – Введение во храм Пресвятой Богородицы

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

14 ЯНВАРЯ – Обрезание Господне

7 ИЮЛЯ – Рождество Иоанна Предтечи

12 ИЮЛЯ – святых первоверховных апостолов Петра и Павла

11 СЕНТЯБРЯ – Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 ОКТЯБРЯ – Покров Пресвятой Богородицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ

С 3 МАРТА по 19 АПРЕЛЯ – Великий пост

С 16 ИЮНЯ по 11 ИЮЛЯ – Петров пост

С 14 по 27 АВГУСТА – Успенский пост

С 28 НОЯБРЯ по 6 ЯНВАРЯ 2026 года – Рождественский пост

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок

18 ЯНВАРЯ – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11 СЕНТЯБРЯ – Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение Креста Господня

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ

С 7 по 18 ЯНВАРЯ – Святки

С 9 по 15 ФЕВРАЛЯ – Мытаря и фарисея

С 24 ФЕВРАЛЯ по 2 МАРТА – Сырная (Масленица)

С 20 по 26 АПРЕЛЯ – Пасхальная (Светлая)

С 8 по 14 ИЮНЯ – Троицкая

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

9 ФЕВРАЛЯ – Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову

22 ФЕВРАЛЯ – Суббота мясопустная

15 МАРТА – Суббота 2-й седмицы Великого поста

29 МАРТА – Суббота 4-й седмицы Великого поста

29 АПРЕЛЯ – Радоница

9 МАЯ – Поминовение усопших воинов

7 ИЮНЯ – Суббота Троицкая

30 ОКТЯБРЯ – Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении

1 НОЯБРЯ – Суббота Димитриевская

Карельский православный календарь

(даты даны по новому стилю)

25 января – прп. Пахомия Кенского (XVI)

31 января, 15 мая – прп. Афанасия Сяндемского (1550)

22 февраля – прпп. Геннадия (1516) и Никифора (1557) Важеозерских. Преставление Марии Олонецкой (1860)

21 марта – прпп. Лазаря (1361) и Афанасия (XV) Муромских

2 апреля – прмч. Евфросина Синозерского (1612)

30 апреля – прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478)

3 мая – прп. Александра Ошевенского (1479)

1 июня – прп. Корнилия, игумена Палеостровского (ок. 1420)

3 июня – СОБОР КАРЕЛЬСКИХ СВЯТЫХ

19 июня – прп. Ионы Клименецкого (1534)

27 июня – прп. Елисея Сумского (XV – XVI)

11 июля, 24 сентября – прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353)

12 августа – прп. Германа Соловецкого (1484)

21 августа – прпп. Зосимы (1478), Савватия (1435) и Германа (1479) Соловецких

3 сентября – блж. Фаддея Петрозаводского (1726),

прп. Авраамия Палеостровского (XV)

8 сентября – прмч. Адриана Ондрусовского (1549 – 1550)

12 сентября, 30 апреля – прп. Александра Свирского (1533)

12 сентября, 6 декабря – св. блгв. кн. Александра Невского (1263)

5 октября – прп. Ионы Яшезерского (1589 – 1592)

10 октября – прп. Савватия Соловецкого (1435)

4 ноября – сщмч. Николая Богословского (1937)

19 ноября – прп. Варлаама Керетского (XVI)

3 декабря – прп. Диодора Юрьегорского (1633)

21 декабря – прп. Кирилла Челмогорского (1367)э

Календарь достопамятных дат

605 лет со дня упокоения прп. Корнилия, игумена Палеостровского, основателя Корнилие-Палеостровского мужского монастыря (1 июня 1420 г.).

475 лет со дня упокоения прп. Афанасия Сяндемского, основателя Сяндемской Успенской пустыни (31 января 1550 г.).

475 лет со дня упокоения прп. Адриана Андрусовского, основателя Никольской Андрусовской пустыни (8 сентября 1550 г.).

245 лет со дня освящения Сретенского храма г. Петрозаводска (1780 г.).

175 лет со дня упокоения архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Игнатия (Григоровича) (7 декабря 1850 г.).

175 лет со дня упокоения архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Венедикта (Семенова) (20 января 1850 г.).

165 лет со дня упокоения пустынножительницы Марии Олонецкой (21 февраля 1860 г.).

155 лет со дня упокоения архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Аркадия (Федорова) (8 мая 1870 г.).

115 лет со времени издания книги «Олонецкий патерик» священномученика Никодима (Кононова) (1910 г.).

70 лет со дня упокоения митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова), ректора Олонецкой духовной семинарии (5 ноября 1955 г.).

35 лет со дня хиротонии митрополита Петрозаводского и Карельского Мануила и возрождения Петрозаводской и Карельской епархии (14 августа 1990 г.).

25 лет со дня освящения восстановленного Александро-Невского кафедрального собора (3 июня 2000 г.).

25 лет со дня прославления блж. Фаддея Петрозаводского в лике святых (26 октября 2000 г.).

25 лет со дня освящения в здании Петрозаводского роддома им. К.А. Гуткина первой в городе больничной часовни во имя иконы Божией Матери «Помощница в родах» (5 января 2000 г.).

25 лет со дня освящения храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» в санатории «Марциальные воды» (13 июля 2005 г.) и храма во имя прп. Ионы Яшезерского в исправительно-трудовом учреждении УМ 220/9 (8 сентября 2005 г.).

15 лет со дня освящения храма во имя вмч. Пантелеимона в Петрозаводске (30 мая 2010 г.), храма во имя прп. Ионы Яшезерского в п. Кварцитный Прионежского района (25 июля), Александро-Невского храма в п. Вяртсиля Сортавальского района (18 сентября),

- храма во имя Смоленской иконы Пресвятой Богородицы в Олонце (25 сентября),

- храма в честь Рождества Христова в Суоярви (7 ноября).

Молитва

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.