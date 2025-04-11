Православные Карелии готовятся к Вербному воскресенью

Накануне Вербного воскресенья научный сотрудник музея «Кижи» Дарья Абросимова поделилась экспедиционными записями о традициях празднования в Заонежье.

Вербное воскресенье – последнее воскресенье перед Пасхой. В этом году главный праздник православного календаря отметят 20 апреля, соответственно Вербное воскресенье – 13 апреля.

До его наступления в домах проводили генеральную уборку, ее называли «большим мытьем», когда отмывали добела бревенчатые стены и потолки. Их терли берестяными клубками с песком. Воду при этом меняли несколько раз. Зажиточные хозяева нанимали для этого в помощь женщин из бедных семей. Одна из информантов вспоминала, как ее мама нанималась мыть «по семь фатерьев».

Само Вербное воскресенье было отмечено тем, что заготовленные вербные ветки украшали разноцветными лоскутками, а в более позднее время – искусственными цветами, и освящали в церкви или часовне. Освященные вербы ставили дома в большой угол, за иконы. В день первого выгона скота на пастбище весной этими вербами выгоняли коров.

В Вербное воскресенье, как и в любой другой праздник, ходили на кладбище. Вербные ветки оставляли на могилах, прикрепив их к кресту. © «Петрозаводск говорит»