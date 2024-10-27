Пожилой мужчина ушел в лес в Карелии и пропал

В Карелии пропал 89-летний Валентин Нориков. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, пожилой житель деревни Пяльма Пудожского района ушел в лес 25 октября. В тех пор о его судьбе ничего не известно, домой он не вернулся.

Рост пропавшего 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этого мужчины, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото «Петрозаводск говорит»