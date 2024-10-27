27 октября 2024, 15:16
Два автомобиля устроили ДТП на Октябрьском проспекте
Дорожная авария в карельской столице попала на видео
Сегодня в 13:25 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не уступил дорогу машине, ехавшей прямо по главной дороге. Произошло столкновение.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, а движение по магистрали оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink