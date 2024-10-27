Жительница Карелии вложила свои и чужие деньги в несуществующие акции

В полицию Прионежского района обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла много денег после общения по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил человек, который представился менеджером московской финансовой биржи. Он предложил женщине зарабатывать на продаже акций. Наша землячка установила на телефон приложение и начала переводить деньги. Женщина так увлеклась, что отдала все свои сбережения, оформила кредит, а также заняла 600 тысяч рублей у коллеги.

Вывести прибыль новоиспеченному инвестору не удалось. Собеседник перестал выходить на связь. Общий ущерб составил более 1 250 000 рублей.

По заявлению потерпевшей проводится проверка, выясняются детами случившегося мошенничества. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs