04 января 2022, 11:44
Происшествия

Пожилой мужчина попал под машину в Карелии

Автомобиль ВАЗ сбил пенсионера в Кемском районе

В Кемском районе 3 января пожилой мужчина попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел на дороге, ведущей от трассы «Кола» к Рабочеостровску. По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ, 1978 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия 71-летний пешеход получил травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото источника

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