Пожилой мужчина попал под машину в Карелии

В Кемском районе 3 января пожилой мужчина попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел на дороге, ведущей от трассы «Кола» к Рабочеостровску. По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ, 1978 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия 71-летний пешеход получил травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото источника