04 января 2022, 11:44
Пожилой мужчина попал под машину в Карелии
Автомобиль ВАЗ сбил пенсионера в Кемском районе
В Кемском районе 3 января пожилой мужчина попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.
Инцидент произошел на дороге, ведущей от трассы «Кола» к Рабочеостровску. По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ, 1978 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
В результате происшествия 71-летний пешеход получил травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото источника