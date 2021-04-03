Пожилая жительница Петрозаводска перевела мошенникам 300 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска в минувший четверг обратилась 80-летняя женщина. Горожанка рассказала, что мошенники обманом выманили у нее более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что пенсионерке с разных номеров звонила якобы работница банка, убеждавшая ее, что с ее счета пытаются несанкционированно списать деньги. Звонившая требовала, чтобы пенсионерка перевела средства на ее счет.

Когда пожилая петрозаводчанка начала переводить накопления через банкомат, ее остановили прохожие, догадавшиеся, что пенсионерку обманывают мошенники. Однако затем ей снова позвонила та же самая женщина и убедила завершить начатый процесс.

О случившемся узнала дочь пострадавшей, женщина привела мать в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото tulapressa.ru