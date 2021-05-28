Пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии

В Карелии еще один человек умер от внебольничной пневмонии. Скончалась женщина 1929 года рождения, она имела сопутствующую соматическую патологию, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки госпитализированы еще 13 человек. Общее количество доставленных в больницы пациентов с пневмонией с начала пандемии превышает 6100 человек. Умерли 144 человека.

В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. У умершей женщины тест был отрицательным. Фото smcloud.net