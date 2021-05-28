28 мая 2021, 09:24
Пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии
Выросло число жертв внебольничной пневмонии в республике
В Карелии еще один человек умер от внебольничной пневмонии. Скончалась женщина 1929 года рождения, она имела сопутствующую соматическую патологию, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
За сутки госпитализированы еще 13 человек. Общее количество доставленных в больницы пациентов с пневмонией с начала пандемии превышает 6100 человек. Умерли 144 человека.
В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. У умершей женщины тест был отрицательным. Фото smcloud.net