Мужчина и женщина умерли от коронавируса в Петрозаводске

В Карелии еще два человека умерли от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В республиканской инфекционной больнице скончался житель Петрозаводска 1929 года рождения, в роддоме им. Гуткина умерла жительница Кондопоги 1947 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки инфекция в Карелии выявлена у 58 человек. Из этого числа заболевших - 53 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 64 человека. Фото donday.ru