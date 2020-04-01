Пожарные спасли жительницу Карелии, молившую о помощи из-за двери

Утром в воскресенье на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступил звонок из РОВД. Необходимо было попасть в квартиру, в которой кричала и просила о помощи пожилая женщина, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Как оказалось, помощь подоспела вовремя.

Пожилой женщине было плохо, и она просила о помощи. Используя носилки, пожарные транспортировали пенсионеру до автомобиля скорой, после чего она была доставлена в больницу.