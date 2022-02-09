Пожар на турбазе произошел в Карелии

Вчера днем в 14 часов 40 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступил сигнал о пожаре в гостевом доме турбазы, расположенной на берегу озера Хижозеро. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Понимая, что до ближайшей пожарной части около 50 километров, бойцы добровольной пожарной команды, созданной при турбазе, подручными средствами сумели в течение получаса справиться с огнем до прибытия профессионалов.

В результате ЧП огнем была повреждена только стена в хозяйственном помещении гостевого дома на площади три квадратных метра.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Фото pixabay.com/geralt