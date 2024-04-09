Потерпевшему отдали в качестве вещдока банку с его селезенкой

Уголовное дело о совершенном в Санкт-Петербурге разбое поступило в Выборгский районный суд. Потерпевшему выдали на хранение как вещественное доказательство банку с его селезенкой, рассказали в объединенной пресс-службы судов города.

Фигуранты уголовного дела напали на свою жертву в подъезде в октябре прошлого года. Ударили его несколько раз по ребрам и отняли смартфон. Потерпевший догнал налетчиков, но его снова избили, в результате мужчина в числе других травм получил разрыв селезенки.

Позднее следователь признал этот орган вещественным доказательством и изъял в патологоанатомическом бюро. Селезенку в банке передали на ответственное хранение потерпевшему под сохранную расписку. // фото: unsplash.com